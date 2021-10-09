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  3. "Öldü" paylaşımı korkutmuştu! Banu Parlak gözyaşları içinde başına gelenleri anlattı!

"Öldü" paylaşımı korkutmuştu! Banu Parlak gözyaşları içinde başına gelenleri anlattı!

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda haince bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilen Banu Parlak video çekerek gözyaşları içinde başına gelenleri anlattı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın hesabından yapılan "Sevgili; Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" paylaşımı sevenlerine büyük korku yaşatmıştı. 

Kısa süre içinde fenomenin telefonunun çalındığı ve paylaşımın sahte olduğu ortaya çıkarken Parlak'tan açıklama videosu geldi. Parlak paylaşımında başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı.

Öldü paylaşımı korkutmuştu! Banu Parlak gözyaşları içinde başına gelenleri anlattı!

"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ÇALDILAR"

Parlak, gözyaşları içinde çektiği videoda "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" şeklinde konuştu

{TITLE_STRIP}Banu Parlak öldü mü? Banu Parlak'ın Instagram paylaşımı gerçek mi?

{TITLE_STRIP}Hayranları şoke oldu! Banu Parlak'ın sosyal medya hesabından ' öldü' paylaşımı yapıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

 

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