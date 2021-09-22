Olein ne demek, TDK'ya göre Olein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Olein ne demek? Olein TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi olein kelimesi. Peki olein ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre olein nedir, olein kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Olein kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Olein kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

OLEİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Olein kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Olein kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre olein kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri

