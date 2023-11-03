Olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal oldu! Hangi feribot seferleri iptal olacak?

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal oldu! Hangi feribot seferleri iptal olacak? İşte haberimizde...

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Olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal oldu! Hangi feribot seferleri iptal olacak?

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal oldu! Hangi feribot hatları iptal olacak?
Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “04.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Kabatepe'den saat 09:00 seferi yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 04.11.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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