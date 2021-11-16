Olumsuzluk Kelimesi ne demek, TDK'ya göre Olumsuzluk Kelimesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Olumsuzluk kelimesi ne demek? Olumsuzluk kelimesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi olumsuzluk kelimesi kelimesi. Peki olumsuzluk kelimesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre olumsuzluk kelimesi nedir, olumsuzluk kelimesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OLUMSUZLUK KELİMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Olumsuzluk kelimesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre olumsuzluk kelimesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan değil kelimesi



OLUMSUZLUK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu işi Ali ve Mehmet değil, Ayşe yapar.

