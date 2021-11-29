Koronavirüs dünyada yaklaşık 5 milyon kişinin ölmesine neden oldu. Koronavirüs ile mücadele an itibarıyla aşı kullanımıyla devam ederken, Afrika'nın güneyinde bulunan Botsvana'da koronanın en fazla mutasyona uğrayan varyantı olan Omicron varyantı ortaya çıktı. Şu ana dek Omicron varyantı görülen yalnızca 10 kişi tespit edildi ancak uzmanlar tarafından virüsün en tehlikeli varyantı olarak gösteriyor. Peki, Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Omicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?

OMICRON VARYANTI NEDİR?

Uzmanlar tarafından bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildi. Virüsün corona virüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceği belirtildi. Bilim insanları varyant hakkında "Şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunda bulundular. An itibariyle üç farklı ülkede 10 vaka tespit edildi. Varyantın muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradığı belirtildi.

Bugüne dek en çok mutasyona uğrayan varyant olduğu bilinen Omicron varyantı birçok Afrika ülkesinin yanında Avrupa, Asya ve Avustralya'da da çıktı. Avrupa'daki ilk vaka Belçika'da çıkarken İngiltere'de iki Omicron vakası tespit edildi. Almanya ve Çekya'da Omicron varyantı olduğundan şüphelenilen birer vaka bulunuyor. Bu iki vakanın Afrika'dan gelen kişiler olduğu ifade edildi.

OMICRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güney Afrika Doktorlar Birliği başkanı Dr. Angelique Coetzee Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının belirtileri hakkında açıklamada bulundu. Diğer varyantlardan farklı olduğunu belirttiği Omicron varyantının olağandışı semptomlar gösterdiğini ancak hafif seyrettiğini belirtti. Yakalanan kişilerin aşırı yorgunluk ve halsizlikleri bulunduğunu ifade etti. Hastaların hiçbirinde koku ve tat alma hissinin olmadığını belirten Coetzee, “Omicron varyantı hastalarında bir ya da iki gün kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar oluyor. Hafif bir öksürük olabiliyor" açıklamasında bulundu.

OMICRON VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100’den az vakanın rapor edildiğini bildirdi. Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturya ve Avusturalya’da tespit edildiğini aktardı.