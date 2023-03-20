Önce annesinin cansız bedeni bulunmuştu! Şimdide 1.5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı!

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Günlerdir hamile olan hemşire anne Fatma Tekdal'ın cansız bedeni bulunmuş ardından ise 1.5 yaşındaki bebeği Zeynep Zümra'nın da cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

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Önce annesinin cansız bedeni bulunmuştu! Şimdide 1.5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı!

15 Mart tarihinde Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaşanan sel felaketinde 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal ile birlikte sel sularına kapılan 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'yı polis, jandarma ve AFAD ekipleri 6 gün boyunca bölge karış karış aranmış ve anne kızın cansız bedeni, Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu.

Önce annesinin cansız bedeni bulunmuştu! Şimdide 1.5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı!

ANNE KIZIN CANSIZ BEDENLERİ SU KANALINDA BULUNDU

Cansız bedenine ulaşılan Zeynep Zümra Tekdal’ın 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal da cansız bedenine sabah saatlerinde su kanalı içerisinde bulundu ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Önce annesinin cansız bedeni bulunmuştu! Şimdide 1.5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı!Önce annesinin cansız bedeni bulunmuştu! Şimdide 1.5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı!

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