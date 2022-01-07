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Onur Sermik, hediyelere boğuldu! TikTok'ta bir gecede 5 milyon TL kazandı!

Oyuncu ve TikTok fenomeni olan Onur Sermik, doğum gününde açtığı canlı yayın ile birlikte, sadece bir gecede 5 milyon TL kazandı.

Onur Sermik, hediyelere boğuldu! TikTok'ta bir gecede 5 milyon TL kazandı!

Oyunculuğu yanı sıra TikTok platformunda da içerik üreten Onur Sermik, her gece ortak canlı yayın yaparak, hem kazanıyor hem de kazandırıyor. Fenomenliğin henüz başında olan veya platformda adını iyi bir şekilde duyuran kullanıcılarla her gece yayın açan Sermik, sevenleri tarafında hediyelere boğuluyor. Son olarak  doğum günü gecesi TikTok'ta canlı yayın açan ünlü fenomen, bir gecede 5 milyon TL  kazandı.

TikTok'ta bir gecede 5 milyon kazanan Onur Sermik, hediyelere boğuldu!

5 MİLYON TL DEĞERİNDE HEDİYE

Doğum günü gecesi uzun bir süre yayında kalan Sermik'e, sevenleri hediye atmaya doyamadı. Jetonlarına para yükleyip hediye gönderen takipçileri, ünlü fenomene bir gecede toplam 5 milyon TL kazandırdı. Sermik'e gönderilen her hediyenin jeton değerlerindeki rakamlar ise göz kamaştırdı.

5 milyon TL, 362.379,30 dolar değerinde işlem görmekte.

TikTok'ta bir gecede 5 milyon kazanan Onur Sermik, hediyelere boğuldu!TikTok'ta bir gecede 5 milyon kazanan Onur Sermik, hediyelere boğuldu!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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