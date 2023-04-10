Oruçluyken Rüyada İlişkiye Girmek Orucu Bozar Mı? Nasıl Hareket Edilmeli

Rüyada cinsel ilişkiye girme olayı kişinin isteğine bağlı olmaksızın istem dışı gerçekleştirilen bir durum olması halinde orucun bozulması söz konusu değildir. Bu konu hakkında genel görüşler bu şekildedir. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken durumlar oruçlu kişinin bilerek yemek yememesi ve su içmemesi üzerine kurulu bağlamalardır. Oruç kişinin nefsini terbiye etmek için uygun bir realitedir. Sabrın ve direncin son derece önemli olduğu oruç insanın kendi içinde verdiği bir savaştır. Peki, ama oruç neden bozulur?

Haberin Devamı

Oruç Bozulma Nedenleri?

Oruç bozulması durumu kişinin kendini tatmin etmesi, karnını doyurmak için yiyip içmesi veya hastanelerde serum, iğne benzeri şeylerle enjeksiyon yapılması da orucu bozar. Oruçluyken rüyada ilişkiye girmek orucu bozar mı? Sorusu da hemen her zaman akla gelen bir sorudur.

Kişi kendi istek ve arzuları dahilinde bir kişiyle oruç olduğu halde cinsel ilişkiye girerse oruç bozulması durumu meydana gelir. Ama oruçluyken rüyada ilişkiye girmek kişinin kendi iradesiyle olmayan bir durum olduğu için kişinin orucunda herhangi bir bozulmaya neden olmaz.

Haberin Devamı

Oruç Tutmanın İnsan Sağlığına Faydaları

İnsan anatomisi oldukça hassas bir yapıya sahip olduğu için oruç tutarken de sağlık problemleri yaşayan insanların oruç tutmamasında bir problem yoktur. Bir yıl boyunca sürekli çalışan midemiz ve sindirim sistemi oruç sayesinde kendine nefes almak bir nevi dinlenmek için fırsat bulur. Yılın bir ayı oruç tutarak midenizi rahatlamış oluruz. Bu durum hastalıklara direnç kazanmamızı sağlar ve metabolizmanızı dinç tutar. Oruçluyken rüyada ilişkiye girmek orucu bozar mı?

Herhangi bir kişi, hanımıyla üç gün üst üste cinsel ilişkiye girmesi hâlinde kendisine üç kefâret gerekir. Çünkü her günün ibadeti kişinin borcudur ve ayrıdır. Eğer aynı günde birden fazla cinsel ilişkiye girilmişse, birden fazla kefarete gerek toktur. Sadece o günün kefareti için daha sonra kaza orucu tutmak gerekir ve yeterli olacaktır.

Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli?

Oruç sadece yeme, içmeyi kesmek demek değildir. Oruç insanın kendi içinde nefsiyle verdiği bir savaştır. Bu savaşın sonunda gerçek Müslüman olma yolunda bir adım daha atmış olunur. Peki oruç tutarken nelere dikkat etmeli. Oruç tutarken vücuda herhangi bir şekilde sıvı alınmasının önüne geçmek gerekmektedir. Yalan söylemekten kaçınılması gerekir. Yalan söyleyen kişinin orucunda kesin olaraktan bozulma görülmez, fakat kişinin orucu zarar görmüş olur bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir. Kişinin cinsel ilişkiye girmesi de orucun bozulmasına sebeptir.

Oruçluyken rüyada ilişkiye girmek orucu bozar mı? Bu konuya dikkat etmek gerekir, eğer namaz kılıyorsak abdest alırken suyu ağzımıza aldığımız da tutmamak gerekir. Tuttuğumuz zaman orucumuz bozulmuş olur. Bunlara dikkat edersek orucumuzu doğru şekilde yerine getirmiş oluruz. Oruçluyken Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmak da orucu zayıflatır, alacağınız sevap azalır.