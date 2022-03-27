Oscar adayları kimler 2022? 94. Oscar ödülünü kim kazandı? Oscar'ı hangi oyuncu, hangi film aldı? En iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi? Oscar adayları kimler 2022? 94. Oscar ödülü adayları geçtiğimiz haftalarda belirlendi. Haberimizden 94. Oscar ödülünü kim kazandı? Oscar'ı hangi oyuncu, hangi film aldı? En iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi? sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz...

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Oscar adayları kimler 2022? 94. Oscar ödülünü kim kazandı? Oscar'ı hangi oyuncu, hangi film aldı? En iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi? Oscar Ödülleri 27 Mart Pazar gecesi sahiplerini bulacak. İşte detaylar... OSCAR ADAYLARI KİMLER 2022? Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek. "The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu. Oscar 2022 töreni hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek 94. Oscar Ödül Töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. "Oscar'a Doğru" özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak. 94. OSCAR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? OSCAR'I HANGİ OYUNCU, HANGİ FİLM ALDI? EN İYİ KADIN ERKEK OYUNCU KİM SEÇİLDİ? 2022 Oscar ödülünü kazanan film ve oyuncuların hangileri olduğu 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece belli olacak. En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri? Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story En iyi yönetmen dalında Oscar adayı hangileri? Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story En iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a adaylar Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer En iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a adaylar Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick Tick Boom

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth ​​​​​​​ En iyi yardımcı kadın Oscar adaylarları Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Lewis, King Richard En iyi yardımcı erkek Oscar adaylarları Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Jesse Plemmons, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog . Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri