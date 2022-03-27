Oscar adayları kimler 2022? 94. Oscar ödülünü kim kazandı? Oscar'ı hangi oyuncu, hangi film aldı? En iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi?
Oscar adayları kimler 2022? 94. Oscar ödülü adayları geçtiğimiz haftalarda belirlendi. Haberimizden 94. Oscar ödülünü kim kazandı? Oscar'ı hangi oyuncu, hangi film aldı? En iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi? sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz...
Oscar adayları kimler 2022? 94. Oscar ödülünü kim kazandı? Oscar'ı hangi oyuncu, hangi film aldı? En iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi? Oscar Ödülleri 27 Mart Pazar gecesi sahiplerini bulacak. İşte detaylar...
OSCAR ADAYLARI KİMLER 2022?
Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek. "The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.
Oscar 2022 töreni hangi kanalda saat kaçta başlayacak?
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek 94. Oscar Ödül Töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. "Oscar'a Doğru" özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak.
94. OSCAR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? OSCAR'I HANGİ OYUNCU, HANGİ FİLM ALDI? EN İYİ KADIN ERKEK OYUNCU KİM SEÇİLDİ?
2022 Oscar ödülünü kazanan film ve oyuncuların hangileri olduğu 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece belli olacak.
En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri?
Belfast
Coda
Don't Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power of the Dog
West Side Story
En iyi yönetmen dalında Oscar adayı hangileri?
Kenneth Branagh, Belfast
Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car
Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza
Jane Campion, The Power of the Dog
Steven Spielberg, West Side Story
En iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a adaylar
Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman, The Lost Daughter
Penelope Cruz, Parallel Mothers
Nicole Kidman, Being the Ricardos
Kristen Stewart, Spencer
En iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a adaylar
Javier Bardem, Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog
Andrew Garfield, Tick Tick Boom
Will Smith, King Richard
Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth
En iyi yardımcı kadın Oscar adaylarları
Jessie Buckley, The Lost Daughter
Ariana DeBose, West Side Story
Judi Dench, Belfast
Kirsten Dunst, The Power of the Dog
Aunjanue Lewis, King Richard
En iyi yardımcı erkek Oscar adaylarları
Ciarán Hinds, Belfast
Troy Kotsur, Coda
Jesse Plemmons, The Power of the Dog
JK Simmons, Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog .