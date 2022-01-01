Son dakika: Aksaray'da korkunç kaza: 2'si çocuk 7 kişi öldüİngiltere Premier Lig: Arsenal - Manchester City canlı izle | Arsenal - Manchester City maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki1 Ocak 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı | O Ses Türkiye Yılbaşı tekrar tekrar bölümüyle TV8'de2022 Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2092100451 Ocak 2022 Cumartesi Star Tv yayın akışı | Yerli dizi Yol Arkadaşım 2 Star Tv'deAdlılık ne demek, TDK'ya göre Adlılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muhayyerkürdi ne demek, TDK'ya göre Muhayyerkürdi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökçe Bahadır Biyografisi2022 Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210044Star TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izle
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni yılda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirmenin çift yönlü olarak değiştirildiğini duyurdu. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL? Tüm detaylar haberimizde...

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL?

Köprü ücretlerine zam geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yeni yılda geçerli olacak. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL? Tüm detaylar haberimizde...

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL?

2021 yılının son günlerinde köprü ücretleri zammı ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 | OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında geçerli olacak ücretler otomobiller için 184.5 TL olarak belirlendi. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyecek.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL?
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT