Köprü ücretlerine zam geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yeni yılda geçerli olacak. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022| Osmangazi Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL? Tüm detaylar haberimizde...

2021 yılının son günlerinde köprü ücretleri zammı ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" açıklamasında bulunmuştu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 | OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında geçerli olacak ücretler otomobiller için 184.5 TL olarak belirlendi. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyecek.



