Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından o illerin belediye başkanları merak edilerek araştırılmaya başlandı. O illerden bir tanesi de Osmaniye ilimiz. Peki Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ın biyografisi. Detaylar haberimizde.