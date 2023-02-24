Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili etkilemiş o illerin bir tanesi de Osmaiye ilimizdir. Peki! Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ın biyografisi

YAYINLAMA
Google News
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından o illerin belediye başkanları merak edilerek araştırılmaya başlandı. O illerden bir tanesi de Osmaniye ilimiz. Peki Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ın biyografisi. Detaylar haberimizde.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Son Haberler
David Atanaskoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Atanaskoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Atanaskoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Atanaskoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerg%C5%91 Csatari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Csatari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerg%C5%91 Csatari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Csatari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Buxhelaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Buxhelaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Buxhelaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Buxhelaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bence Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bence Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!