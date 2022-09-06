ÖSYM duyurdu! YDS başvuruları başladı!

ÖSYM tarafında 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil Sınavı (YDS) başvuruları bugün itibari ile başladı.

Rukiye Karapunar
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ÖSYM duyurdu! YDS başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alınmaya başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 YDS/2, 23 Ekim 2022'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak. Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak.

ÖSYM duyurdu! YDS başvuruları başladı!

BAŞVURULAR ELEKTRONİK OLARAK YAPILACAK

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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