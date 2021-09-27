Otomotiv Kaporta Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv ve Kaporta Ustası İş İlanları

Otomotiv Kaporta Ustası görev tanımı nedir, Otomotiv Kaporta Ustası ne iş yapar, Otomotiv Kaporta Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Kaporta Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Kaporta Ustası Tanımı;

Oto Kaportacı, motorlu kara taşıtlarında (otobüsler hariç) saç aksam üzerinde meydana gelen vuruk, çarpma, devrilme veya değişiklik gibi geometrik problemlerde gerek parça bazında, gerekse gövde üzerinde, onarım, parça değiştirme ve parçaların birbiri ile uyumuna ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Otomotiv Kaporta Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Kaporta Ustası Maaşları

Otomotiv Kaporta Ustası maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Otomotiv Kaporta Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Kaporta Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otomotiv Kaporta Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomotiv Kaporta Ustası Ne İş Yapar?

Otomotiv Kaporta Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Hasarlı araç kabülü yapmak, sigorta şirketi ya da mal sahibi ile anlaşma yapmak,

b) Hasar tespiti yapmak, değişecek parçaları tespit etmek,

c) Onarım maliyeti çıkartmak, araç teslim tarihini belirlemek,

d) Hasarlı aracı kaporta onarımına hazırlamak, araç üzerindeki aksam ve parçaların sökülmesini sağlamak,

e) Sökülen aracın temizliğini yapmak, araç aksesuarlarını sökmek,

f) Hasarlı yerin boyalarını çıkarmak, iç izolasyonunu temizlemek,

g) Kaporta onarım işlemlerini yapmak,

h) Hasarlı olan ana hatları çektirmek, gerdirmek,

i) Aracın hasarlı yerlerini çekiçlemek, çürük kısımlara parça yamamak, eklem yerlerini metalle doldurmak,

j) Değişecek parçayı yerine alıştırmak, montajını yapmak,

k) Kaynaklı yerleri tesviye yapmak,

l) Boya sonrası montaj işlemlerini yapmak,

m) Aracın genel kontrolünü ve ayarlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Kaporta UstasıMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Otomotiv Kaporta Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Kaporta Ustası mesleğinin meslek kodu 7213.10 olarak belirlenmiştir



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