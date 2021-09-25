Oyun Parkı Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Oyun Parkı Görevlisi Maaşları, ve İş İlanları

Oyun Parkı Görevlisi görev tanımı nedir, Oyun Parkı Görevlisi ne iş yapar, Oyun Parkı Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oyun Parkı Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oyun Parkı Görevlisi Tanımı;

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oyun Parkı Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Oyun Parkı Görevlisi Maaşları

Oyun Parkı Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.960 - TL’dir. En düşük Oyun Parkı Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oyun Parkı Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Oyun Parkı Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Oyun Parkı Görevlisi Ne İş Yapar?

Oyun Parkı Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oyun Parkı Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Oyun Parkı Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oyun Parkı Görevlisi mesleğinin meslek kodu 9629.16 olarak belirlenmiştir



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