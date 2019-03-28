Öz kızına cinsel istismar!

Menderes'te yaşayan, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.B., okuldaki rehber öğretmenine gidip intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Önce sebebini açıklamayan A.B., öğretmeninin ısrarları üzerine babası M.B.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Rehber öğretmen, öğrencisini alarak polise gitti. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan A.B., babasının, alkol aldığı zamanlarda annesine şiddet uyguladığını, kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan M.B., sorgusunda, suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.