Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı

İzmit Belediyesi, kentte faaliyet gösteren dernek ve STK'ları Sarısu Gençlik Kampında ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği üyeleri Sarısu'da konuk edildi.

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Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı

Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği üyeleri 3 gün boyunca Sarısu Gençlik Kampı'nda çeşitli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

İzmit Belediyesi, kentte faaliyet gösteren dernek ve STK'ları Sarısu Gençlik Kampında ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği üyeleri Sarısu'da konuk edildi. 2 gece 3 gün ağırlanan dernek üyeleri ve aileleri, kendilerine kamp imkanı sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA UNUTULMAZ ANLAR YAŞADILAR

Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği üyeleri, kamp programında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dursun Karaman programa dair yaptığı açıklamada, "Dernek olarak 3 gündür Sarısu Gençlik Kampında ağırlanıyoruz. Yeşillikler içerisinde çok güzel ortamdayız. Çevrede yürüyüş yaptık, akşamları sohbet ettik, dans ettik, güzel vakit geçirdik. İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir. Burada kısa süre içerisinde bile moralimiz düzeldi. İzmit Belediyesi'ne bize sağladığı bu ortamdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı

KAYNAK: İHA

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