15 senedir devam eden Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın ayrıldığı iddia edildi. Özgür Ozan diziden neden ayrıldı? | Arka Sokaklar Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar

ÖZGÜR OZAN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Kanald D'nin 15 sezonu ardında bırakan dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın olmayacağı iddia edildi. "Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrıldı" iddiaları sonrası sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulunuldu. Durumu ti'ye alan kullanıcılar çok sayıda caps paylaştı. 15 sezon süren ve kimilerine göre sıkıcı olan dizinin Hüsnü Çoban karakteri Twitter'da trend topic oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'a ilişkin iddialara açıklık getirdi.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın diziden ayrıldığı iddialarını yalanlayan Gazeteci Birsen Altuntaş, yeni bölümlerin Eylül ayında izleyici ile buluşacağını belirtti.

Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"15 sezonu geride bırakan fenomen dizi Arka Sokaklar’dan 2 başrol oyuncusunun ayrılacağı iddia edilmişti.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Arka Sokaklar adlı polisiye dizi 15 sezonu geride bıraktı.

Kanal D’de 2006 yılından beri ekranda olan projenin yeni bölümleri eylül ayında ekrana gelecek.

Her yaz olduğu gibi dizinin ana karakterlerinin projeye veda edeceği haberleri yine gündeme geldi. Özellikle Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin ile Hüsnü Çoban’ı oynayan Özgür Ozan’ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

Hüsnü Çoban karakteri twitter’da trend topic oldu ve hakkında esprili caps’ler yapıldı. Ancak iddiaların her zamanki gibi asılsız olduğu ortaya çıktı.

Zafer Ergin ve Özgür Ozan yeni sezon anlaşmasını ilk yapan oyuncular oldu. Şevket Çoruh da anlaşmaya bayram sonrası imza atacak."

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Kanal D'nin 15 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Özgür Ozan, 9 Eylül Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nü kazandıktan sonra tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. 2002 yılında ise Hamdi Alkan'ın Reyting Hamdi programı ile komedi macerası başladı.

Özgür Ozan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Özgür Ozan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?