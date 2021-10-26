Ozon Tedavisi ne demek, TDK'ya göre Ozon Tedavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ozon tedavisi ne demek? Ozon tedavisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ozon tedavisi kelimesi. Peki ozon tedavisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ozon tedavisi nedir, ozon tedavisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OZON TEDAVİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ozon tedavisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ozon tedavisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lokal veya genel banyo, pansuman veya iğneyle ozon ve oksijen vererek yapılan tedavi

