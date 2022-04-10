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Pakistan’da hükümet düştü! Başbakan İmran Han görevden alındı

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucunda İmran Han hükümeti düştü. İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

Pakistan’da hükümet düştü! Başbakan İmran Han görevden alındı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu. Dün, muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında ABD'nin olduğuna dair suçlamaların olduğunu belirten Han, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi" diye konuşmuştu.

Pakistan’da hükümet düştü! Başbakan İmran Han görevden alındı

BAŞBAKAN HAN’DAN OLAY İDDİA

Ary News televizyonunda 3 Nisan'da yayınlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Pakistan’da hükümet düştü! Başbakan İmran Han görevden alındı

MUHALİFLERİN YANINDA OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Pakistan’da hükümet düştü! Başbakan İmran Han görevden alındı

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