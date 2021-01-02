Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayınlandı. Buna göre Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan atandı. Vatandaşlar ve öğrenciler bu nedenle Pamukkale Üniversitesi rektörü kimdir? Prof. Dr. Ahmet Kutluhan kimdir? sorularının yanıtını arıyor. İşte bilinenler...

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM? PROF. DR. AHMET KUTLUHAN KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tıp Fakültesi mezunudur. Tıpta Uzmanlık eğitimini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde yapmıştır. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ana bilim dalı doktorudur. Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevden alınmasının ardından Pamukkale Üniversitesi'nde rektör vekilliği yapmıştır. 02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete ile Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

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