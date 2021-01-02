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Pamukkale Üniversitesi rektörü kimdir? Prof. Dr. Ahmet Kutluhan kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Pamukkale Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan oldu. Peki Pamukkale Üniversitesi rektörü kimdir? Prof. Dr. Ahmet Kutluhan kimdir? İşte bilinenler...

Pamukkale Üniversitesi rektörü kimdir? Prof. Dr. Ahmet Kutluhan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayınlandı. Buna göre  Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan atandı. Vatandaşlar ve öğrenciler bu nedenle Pamukkale Üniversitesi rektörü kimdir?  Prof. Dr. Ahmet Kutluhan  kimdir? sorularının yanıtını arıyor. İşte bilinenler...

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM? PROF. DR. AHMET KUTLUHAN KİMDİR? 

Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tıp Fakültesi mezunudur. Tıpta Uzmanlık eğitimini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde yapmıştır.  Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ana bilim dalı doktorudur. Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevden alınmasının ardından  Pamukkale Üniversitesi'nde rektör vekilliği yapmıştır. 02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete ile Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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