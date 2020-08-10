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YÖK,Rektör Hüseyin Bağ'ı görevinden uzaklaştırdı

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) yaptığı açıklama ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

YÖK, yaptığı açıklama ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.Yapılan açıklamada,"Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında, kendi eşine imtiyaz gösterdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Personel Daire Başkanlığı pozisyonu için açılan kadroya alınacak kişinin kriterleri dahilinde, ilana başvuran tek kişi, üniversitenin rektörünün eşi Derya Bağ olunca durum, kamuoyunun tepkisini topladı. Konuya ilişkin olarak da harekete geçen Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldı. Bugün yapılan açıklamada ise Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırıldı.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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