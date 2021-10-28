Papalık ne demek, TDK'ya göre Papalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Papalık ne demek? Papalık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi papalık kelimesi. Peki papalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre papalık nedir, papalık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAPALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Papalık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre papalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Papanın makamı veya görevi

- Başında papanın bulunduğu siyasi ve dinî kurum

