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Pejmürde ne demek, TDK'ya göre Pejmürde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pejmürde kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pejmürde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pejmürde nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pejmürde kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pejmürde ne demek, TDK'ya göre Pejmürde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pejmürde ne demek? Pejmürde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pejmürde kelimesi. Peki pejmürde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pejmürde nedir, pejmürde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PEJMÜRDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pejmürde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pejmürde kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre pejmürde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski püskü, yırtık
- Dağınık, perişan

PEJMÜRDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi.

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