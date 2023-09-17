Pendikspor, Adana Demirspor deplasmanından deplasmanından mağlubiyetle döndü, Adana Demirspor 3 - 0 Pendikspor

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor’a konuk olan temsilcimiz Pendikspor, karşılaşmayı 3-0 kaybederek tarihinde ilk kez mücadele ettiği Lig'de galibiyetle tanışamamış oldu.

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Pendikspor, Adana Demirspor deplasmanından deplasmanından mağlubiyetle döndü, Adana Demirspor 3 - 0 Pendikspor

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor’a konuk olan temsilcimiz Pendikspor, karşılaşmayı 3-0 kaybederek ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla ligin 5. Haftasında da galibiyetle tanışamayan Pendikspor, 3 puanda kalırken; takımlarının her geçen gün daha iyiye gitmesini bekleyen taraftarlarını da büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında temsilcimiz Pendikspor, Adana’da Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mert Güzenge düdük çaldı. Adana Demirspor, 15 ile 41'inci dakikalarda Mbaye Niang ve 88'inci dakikada Emre Akbaba ile bulduğu gollerle Pendikspor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 8'e yükseltirken, Pendikspor 3 puanda kaldı.

Pendikspor, Adana Demirspor deplasmanından deplasmanından mağlubiyetle döndü, Adana Demirspor 3 - 0 Pendikspor

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:

4’üncü dakikada Yusuf Sarı’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Niang, bekletmeden vurdu ve top ağlara gitti. Bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
6’ncı dakikada topla hızlı ilerleyen Yusuf Sarı, sağ kanatta çalımını attıktan sonra pasını Belhanda’ya aktardı. Belhanda’nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

12’nci dakikada Adana Demirspor atağında soldan ilerleyen Rodrigues’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı’nın şutunda top üstten auta çıktı.

15’inci dakikada Rodrigues’in ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Niang, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41’inci dakikada sağdan derine inen Svensson, arka direkteki Niang’ı gördü. Niang müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

45+1’inci dakikada Pendikspor atağında Thuram, pasını ceza sahası içerisindeki Halil’e verdi. Halil’in vuruşunda rakip savunma araya girerek golü önledi.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0’lık üstünlüğüyle son buldu.

48’inci dakikada hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Yusuf Sarı, kaleye sert bir şut çekti. Kaleciden dönen topu Niang tamamladı. Gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

51’inci dakikada uzun pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Niang, yanındaki Yusuf Erdoğan’a pasını verdi. Yusuf, topu boş kaleye yuvarladı. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

61’inci dakikada Pendikspor atağında Lusamba ceza sahasındaki Görkem’e pasını çıkarttı. Görkem’in şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

67’nci dakikada ceza alanında topla buluşan Yusuf Sarı, pasını Belhanda’ya attı. Belhanda’nın vuruşunda top auta çıktı.

73’üncü dakikada Pendikspor atağında Vukovic, derine inip ceza sahasına doğru ortasını yaptı. İyi yükselen Welinton’un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç’ta kaldı.

88’inci dakikada topla buluşan Emre, hızla ilerledikten sonra rakip ceza sahasına yaklaşırken şutunu attı. Top sol köşeden ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşma, Adana Demirspor’un 3-0’lık galibiyetiyle üstünlüğüyle sona erdi.

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