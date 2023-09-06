Pendikspor, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaştı

Trendyol Süper Lig'de takımların transferin son günü olan 15 Eylil'e kadar eksiklerini tamamlamak için yoğun bir caba içine girdiler.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden bir olan Pendikspor ligin ilk dört haftasında aldığı 3 puan ve oynadığı futbol ile göz doldurdu.

Osman Özköylü, yönetimdeki İstanbul temsilcisi Pendikspor, Lig'e kalıcı olabilmek için takımı daha da güçlendirerek transfer çalışmalarına hız verdi.

Teknikdirektör Osman Özköylü, Alanyaspor maçı sonrası sorulan Midtsjö tranferi ile ilgili bir soruya "Transferin olumlu geçtiğini Galatasaray ve futbolcu ile anlaşma sağlandığını hatta tesislerde futbolcunun odasının bile ayarlandığını ancak daha sonra bilmediğimiz bir nedenle olumsuz gelişmelerin olduğunu galiba bu transfer olmacak" diye açıklamalarda bulunmuştu.

PENDİKSPOR MİDTSJÖ İLE ANLAŞMA SAĞLADI

BeIN Sports'un haberine göre; Fredrik Midtsjö ile Pendikspor arasında sözleşmedeki pürüzler giderildiği. Tecrübeli oyuncu, İstanbul temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Habere göre; Norveçli oyuncunun bu hafta İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.

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MIDTSJÖ'NÜN İSTASİTİK RAKAMLARI

Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

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Bu sezon ise sadece 60 dakika süre alabilen Fredrik Midtsjo Molde maçında sezonun en kritik gollerinden birini kaydetmişti.

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