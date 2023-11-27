Pendik’te bir servis minibüsü alev alev yandı!

Pendik’te yanan servis minibüsünü haber yapmak için çekim yapan gazeteciye firma yetkilisi saldırdı. Şahıs, "Bu araçlar kimin olduğunu biliyor musun" dedi.

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Pendik’te bir servis minibüsü alev alev yandı!

Pendik’te yanan servis minibüsünü haber yapmak için çekim yapan gazeteciye firma yetkilisi saldırdı. Şahıs, "Bu araçlar kimin olduğunu biliyor musun" dedi.

Olay, Pendik Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak’ta 10.30 sıralarında meydana geldi. Turex firmasına ait 34 LAV745 plakalı Fiat marka minibüs park halindeyken henüz bilinmeyen bir neden ile yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerinde önlem alırken itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yanan minibüsü haber için çekim yapan İHA muhabirine firma yetkilisi olduğu öğrenilen kişi saldırarak çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

Pendik’te bir servis minibüsü alev alev yandı!

“Bu araçlar kimin olduğunu biliyor musun”

Saldırgan şahıs gazetecinin kamerasına vurarak, “Çekme, benim firmamın arabası, çekme diyorsam çekme, bu araçlar kimin olduğunu biliyor musun” diyerek çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Polisin araya girmesi ile şahıs uzaklaştırıldı.

Araç yangını hakkında bilgi veren Nurullah Kılıç, “Burada araç yandı. İtfaiye çağırdık, söndürüldü. O sırada basın mensubu arkadaşlar geldi, görüntü alıyorlardı. O esnada şirketin müdürleri basın mensubu arkadaşların üstüne yürüdüler. Niye bunu yaptılar, bilmiyoruz ama tabii yanlış yapıyorlar. Sonuçta basın mensubu arkadaşlar işlerini yapıyorlar. Polisler araya girdi. Biz de arkadaş ile ilgilenmeye çalıştık” dedi.
İsmail Kocabaş, “Kendiliğinden alev aldı. Siren sesi geldi. Bir baktık ön taraftan alev almış. İtfaiye çağırdık. İtfaiye geldi, müdahale etti” şeklinde konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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