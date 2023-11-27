Ünlü oyuncu Emre Kınay çileden çıktı! İstanbul belediyesine esti gürledi!

Ünlü oyuncu Emre Kınay işine gitmek üzere çıktığı güzergah yolunda sorumlu tuttuğu İGDAŞ'ın çalışma yaptığını ve hiç bir bilgi vermeden yolu kestiğini iddia ederek uçağa geç kaldığını belirtip sosyal medyadan veryansın etti.

Kınay : "Ekrem İmamoğlunu da... Kadıköy belediye başkanını da... "

Emre Kınay: "İstanbul belediyesi İGDAŞ hiçbir bilgilendirme yapmadan çevre sakinlerini anayol tek yol olan ambulans bile oradan geçecek olan yolda kafasına göre yolu kapatıp çalışma yaptığı için uçağa geç kalarak işime gidemedim... Böyle birşey olabilir mi? Birisi adam yerine koyup yurttaşa cevap versin! Uçak param çöp oldu! Böyle bir salaklık olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Dingonun ahırına döndü memleket! Adam gibi iş yapın!"

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