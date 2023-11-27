Aç kalan kurtlar İstanbul'un göbeğinde yiyecek aradı!

İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü.

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Aç kalan kurtlar İstanbul'un göbeğinde yiyecek aradı!

İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü. Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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