PESİAD, 2023- 2024 yeni sezonun ilk konuğu YRP genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz oldu

Pendik'in en önemli Sanayi kuruluşlarından biri olan ve çok önemli sanayici iş adamlarını bünyesinde barındırın PESİAD 2023- 2024 sezonunu açarak, yeni sezonun ilk konuğu YRP genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz oldu.

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PESİAD, 2023- 2024 yeni sezonun ilk konuğu YRP genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz oldu

Pendik ilçesinin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Gelen Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, dernek yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

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PESİAD Başkanı A. Kadir Bayram’ın, dernek yöneticileriyle birlikte ev sahipliği yaptığı ziyaret programında, Yeniden Refah Partisi Pendik İlçe Başkanı Fahrettin Karakurt ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu.

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ZİYARETE İLİŞKİN PESİAD ŞU AÇIKLAMA

“Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet ALTINÖZ ve beraberindeki heyet derneğimize ziyarette bulundular. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.”

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