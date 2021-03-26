Ramazan ayının müjdecisi olan İslam aleminin kutsal gecelerinden olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilmektedir. İslam dünyasında dualar ve ibadetlerle anılan bu kutlu gece ile ilgili Peygamber efendimizin çeşitli ayetleri bulunmaktadır. Rivayetlere göre Hz. Muhammet (S.A.V.), bu mübarek gece de çokça ibadet ve dua ederdi. Peki Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Berat Kandilinde ne yapardı? Peygamberimiz Berat Gecesi ne yapardı? İşte detaylar...

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED BERAT KANDİLİNDE NE YAPARDI? PEYGAMBERİMİZ BERAT GECESİ NE YAPARDI?

Dinimizde mübarek günler arasında olan Berat Kandili'nin ibadetlerle geçirilmesi tavsiye ediliyor. Peygamberimizin bu gecenin önemini anlatan hadisleri vardır. Bu geceye çok önem veren Peygamberimiz, Berat Kandili'nin ibadet ederek geçirilmesi gerektiğini gerektiğini öğütlemiştir. Peygamberimiz Berat Gecesi'nde çokça ibadet ve dua ederdi.

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Berat Kandili'ni ibadet ederek geçiren Peygamber efendimiz, bu mübarek geceyle ilgili hadislerde bulunmuştur. Bu gecenin bereket ve faziletleri hadislerde apaçık gözler önüne serilmektedir. Hadisi şeriflerde şöyle buyrulmuştur: