Pierre Ekwah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Ekwah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Ekwah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Ekwah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Ekwah 15 Ocak 2002 tarihinde Massy şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Pierre-Emmanuel Ekwah Elimby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Ekwah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Pierre Ekwah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sunderland futbol takımında oynamaktadır. Sunderland takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pierre Ekwah'nin Sunderland ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Pierre Ekwah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pierre.ekwah/

Pierre Ekwah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Ekwah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pierre Ekwah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Ekwah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Clairef. Alt.

1 Temmuz 2017 yılında FC Nantes U17

1 Temmuz 2018 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2020 yılında Chelsea U23

1 Temmuz 2021 yılında West Ham U21

23 Ocak 2023 yılında Sunderland

Pierre Ekwah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Ekwah şuan Sunderland takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pierre Ekwah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RC Arpajonnais (2009-2011), Brétigny FCS (2011-2016), CFF Paris (2016-2017), FC Nantes (2017-2018), Chelsea FC (2018-2020)

Fransa U20 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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