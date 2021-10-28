Pikaj ne demek, TDK'ya göre Pikaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pikaj ne demek? Pikaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pikaj kelimesi. Peki pikaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pikaj nedir, pikaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİKAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pikaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pikaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pikaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilgisayarda dizilen yazıları milimetrik kartona yapıştırıp düzenleme işi

