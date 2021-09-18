Pikap ne demek, TDK'ya göre Pikap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pikap ne demek? Pikap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pikap kelimesi. Peki pikap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pikap nedir, pikap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Pikap kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Pikap kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PİKAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pikap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pikap kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre pikap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük kamyon, kamyonet

- Elektrikle veya pille çalışan, plak dinlemekte kullanılan araç



PİKAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kamyonlar, pikaplar arka arkaya park etmiş duruyorlardı yan sokaklarda.

- Odama dünyanın en güzel musikisinin dolması için pikabımın başına gitmem kâfidir.

