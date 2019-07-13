Yalıkkavak'ta tatil yapan Kerem Bursin zor bulunan pina midyesini su altında aradı. Bunun üzerine Pina midyesi nedir? Ne işe yarar? merak edildi. Peki Pina midyesi nedir? Ne işe yarar?

PİNA MİDYESİ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Renk: Kabukları genelde sütlü kahverengi ve bazen kızıl kahveye yakın renktedir. Kabuk üzerinde gri noktalar olabilir.



Yaşam alanı: Akdeniz ve Ege Denizi’nin kumlu çakıllı bölgelerinde yaşarlar. 60 metre derinliğe kadar sığ ve derin sularda bulunurlar. Genellikle Posidonia, deniz çayırlarının arasında görülürler.

Tanımsal özellikleri: Maksimum boyları 90 cm’dir. Sivri uçları ile kumların içinde dik dururlar. Dış kısımları liflidir. Tepe kısımları yuvarlaktır. Beslenme ve solunum amaçlı kabuklarını açarlar.

Kabuk parçaları eşit ve uzun üçgen şeklindedir. Kabukların tabanı düzdür ve yaşadıkları zemin üzerine sabitlenmiştir. Genellikle, kabuk üzerinde kabuklu hayvanlar ve yosunlar bulunur ve bu durum kamuflaj sağlar.



Beslenme özellikleri: Plankton, mikroskobik canlılar ve organik besin maddeleri ile beslenirler.