Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"

Pınar Altuğ, sosyal medyada kendisine gelen yorumlara tepki gösterdi.

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Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"

28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

53 milyon 841bin 299 seçmen oy vermek için sandığa gitti, bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Pınar Altuğ oldu. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasının ardından Pınar Altuğ'un sandık pozuna yorumlar yağdı.

Oyuncu kendisine gelen "Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" sorusuna "Niye gideyim? Ben burada doğdum burada ölürüm" dedi.

Başka bir kullanıcının "Kaybettiniz" yorumuna ise Altuğ "Ben bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum siz konuyu tam anlamamış olabilir misiniz? Ülkem için bir karar verildi belli ki sizinle aynı fikirde değilim" dedi. Kullancının açıklar mısınız ifadesine ise Altuğ, " "Ben bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum siz konuyu tam anlamamış olabilir misiniz? Ülkem için bir karar verildi belli ki sizinle aynı fikirde değilim ama ben kaybetmedim, çok şükür her şeyim var Allah olmayanlara da versin." dedi.

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