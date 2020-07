Pınar'ın katiline bir darbe de eşinden!

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya (32) eşi Eda Avcı boşanma davası açmaya hazırlanıyor. Eda Avcı'nın babası Haluk Karagün, ''"Bu olay kızımı ve bizleri yıktı. Eda şu an sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duruyor. Avukatı aracılığıyla pazartesi günü Muğla Adliyesi'ne giderek boşanma davası açacak. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

''PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR''

Eda Avcı'nın avukatı Doğukan Uzakgiden ise yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz" dedi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVİN KAPISINA KİLİT VURULDU

Pınar Gültekin'i (27) öldürdüğü bağ evinin kapısı, katil zanlısının yakınları tarafından asma kilit takılarak, kapatıldı.

Cemal Metin Avcı'nın, Pınar'ı katlettiği Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu. Avcı'nın yakınları bugün bağ evine gelerek, daha önce sürekli açık olan bahçe kapısını, kapatıp, asma kilitle kilitledi.

Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın kesin ölüm sebebine dair raporun Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Avcı, ifadesinde Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

