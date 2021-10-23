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Piştov ne demek, TDK'ya göre Piştov kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Piştov kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Piştov ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Piştov nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Piştov kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Piştov ne demek, TDK'ya göre Piştov kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Piştov ne demek? Piştov TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi piştov kelimesi. Peki piştov ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre piştov nedir, piştov kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PİŞTOV NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Piştov kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Piştov kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre piştov kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı ordusunda bir süre kullanılan, paçavrayla sıkıştırılmış barutu horozunda bulunan çakmak taşı ile ateşleyip kurşun bilyeyi atan, kısa namlulu, tek atış yapılabilen bir tabanca türü

PİŞTOV CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Pencere açıldı Bilâl oğlan piştov patladı / Gidin bakın kanlı da Bilâl yine kimi hakladı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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