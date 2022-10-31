Pitbull saldırısına uğrayan kadını kurtarmak için öyle bir yöntem uyguladı ki, görenlerden takdir topladı! Pitbull saldırısına uğrayan kadını kurtarmak için sıra dışı bir yönteme başvuran aşçının görüntüleri gündem oldu. O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.