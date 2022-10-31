Dünyanın en şişman çocuğu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti, şimdi görenler tanıyamıyor! İşte zayıflayarak büyük değişim geçiren o çocuk...

10 yaşında dünyanın en şişman çocuğu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren ve şimdi ise zayıflayarak bambaşka birine dönüşen Arya'nın hikayesine çok şaşıracaksınız...

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Dünyanın en şişman çocuğu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti, şimdi görenler tanıyamıyor! İşte zayıflayarak büyük değişim geçiren o çocuk... 1

Endonezyalı Arya Permana, yalnızca 10 yaşında bir çocukken dünyanın en şişman çocuğu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Normal bir bebeğin sahip olması gereken kiloda doğmuş, normal bir bebek gibi besleniyor olmasına rağmen 2 yaşına geldiğinde doymamaya ve aşırı yemek yemeye başlamıştı.

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