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Dünyanın en şişman çocuğu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti, şimdi görenler tanıyamıyor! İşte zayıflayarak büyük değişim geçiren o çocuk...
10 yaşında dünyanın en şişman çocuğu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren ve şimdi ise zayıflayarak bambaşka birine dönüşen Arya'nın hikayesine çok şaşıracaksınız...
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