Genç dalgıç köpek balığına yem olmaktan bakın nasıl kurtuldu! O anlar, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi!

Okyanusa dalış yapacağı korkunç bir sürprizle karşılaşan o dalgıcın görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

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Genç dalgıç köpek balığına yem olmaktan bakın nasıl kurtuldu! O anlar, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi! 1

Okyanusa dalış yapmak üzere olan bir dalgıcın çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Genç kadının tam dalış yapacağı sırada karşılaştığı korkunç sürpriz, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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