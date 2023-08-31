Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?

Merkez Bankası faiz artırımı sonrası sert bir düşüş gösteren altın Ağustos ayının son günü tekrar yükseliş eğilimi gösterdi. İşte 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?

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Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?

Haftanın son işlem gününe yaklaşırken 31 Ağustos Perşembe günü altın fiyatlarında güncel rakamlar araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor.

PİYASALAR ÇOK HAREKETLİ

Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında yatay seyre geçmesiyle altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.

Ons altın 1945 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1670 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2.787,00 lira

Yarım altın 5.575,00 lira

Cumhuriyet altını 11.107,00 lira

Reşat altını 11.139,95 lira

Gremse altın 11.139,95 liradan satılıyor.

DOLAR YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Dolar/TL'de yükseliş görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 26,6919, Euro/TL 29,0842 seviyesinde işlem görüyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD'de açıklanan iş gücü piyasası verileri istihdam piyasasında yavaşlamanın hızlandığını gösterirken, Fed'in yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit bırakacağına yönelik beklentiler güçleniyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Analistler, ABD'de bugün ve yarın açıklanacak verilerin de önemine dikkati çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyri beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 4,07'ye kadar geriledi.

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