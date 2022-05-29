PKK'nın elebaşının fotoğrafı önünde konser vermişti! Aynur Aydın, tepkilere rağmen İBB konserinde sahne aldı! CHP ve HDP'li vekiller el ele...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde konser vermesi nedeniyle tepkilerin odağında yer alan şarkıcı Aynur Doğan, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi. İBB'nin gelen tepkilere rağmen iptal etmediği konseri CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Hüda Kaya birlikte izledi.
Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında şarkıcı Aynur Doğan yer alıyor. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın bulunduğu fotoğrafın önünde konser verdiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla tepki çeken sanatçının Kocaeli Derince'deki konseri iptal edilmişti.
Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Aynur Doğan'ın 28 Mayıs günü İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser vereceği duyurulmuştu. Dün akşam ise tepkilerin yok sayıldığı Aynur Aydın konser verdi.
CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER BİR ARADA
Konseri CHP'nin hareketleriyle tepki çeken İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Hüda Kaya birlikte izledi.
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Aynur Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? | Aynur Doğan'ın konseri neden iptal edildi?