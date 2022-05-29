PKK'nın elebaşının fotoğrafı önünde konser vermişti! Aynur Aydın, tepkilere rağmen İBB konserinde sahne aldı! CHP ve HDP'li vekiller el ele... PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde konser vermesi nedeniyle tepkilerin odağında yer alan şarkıcı Aynur Doğan, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi. İBB'nin gelen tepkilere rağmen iptal etmediği konseri CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Hüda Kaya birlikte izledi.

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