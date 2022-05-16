Son dakika! Milli Eğitim Bakanı'ndan tüm öğrencileri ilgilendiren duyuru!Karnı burnunda ünlü oyuncudan beklenen güzel haber geldi! Sinem Kobal doğum yaptı!Doğal gaz dağıtımına 5 yılda 50 milyar lira yatırım yapılacakCem Belevi'nin ihanetine uğrayan İrem Derici'den olay paylaşım! "Hiç öpmeyeyim canım yılan sevmiyorum" dedi, takipçileri övgü yağdırdı: " Rihanna mısın be kadın"Melih Gökçek'ten, Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme, bu laf kavgada bile söylenmez! "Köpeğin teki havlayıp..."Bursa'da mangal yapmak yasak mı, yasaklandı mı 2022? Mesire alanları açık mı, piknik serbest mi?Bursa'da milyonları ilgilendiren karar! Tek tek açıklandı, o yerlerde mangal yapmak resmen yasaklandıBerna Keklikler'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklamalar! Resmen Survivor All Star'ı patlattı! "O bilmedikleriniz..."SAT sorularını çalıp, öğrencilere sattılar! 6 şüpheli gözaltına alındıMSB duyurdu! Terör örgütüne komando darbesi: 9 terörist etkisiz hale getirdi
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na Aynur Doğan tepkisi! "Kürtçe müzik yasak" yalanını söylüyor, yalancı provakatör"

Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na Aynur Doğan tepkisi! "Kürtçe müzik yasak" yalanını söylüyor, yalancı provakatör"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince'deki Aynur Doğan konserinin iptal edilmesine yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımına yanıt vererek," Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürtçe müzik yasak." yalanını söylüyor. Gerçekleri yüzüne çarpmaya devam edeceğiz yalancı provokatör! " dedi.

Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na Aynur Doğan tepkisi! "Kürtçe müzik yasak" yalanını söylüyor, yalancı provakatör"

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs'ta yapılması planlanan Aynur Doğan konseri belediyeden yapılan açıklamayla iptal edilirken "Kürtçe müzik yasaklanıyor" yalanı ortaya atıldı. Aynur Doğan'ın ise geçmişte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser verdiği anlar sosyal medyada geniş yankı bulurken muhalefet cephesi ise Doğan'ı korumaya çalıştı.

Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na Aynur Doğan tepkisi! Kürtçe müzik yasak yalanını söylüyor, yalancı provakatör

KILIÇDAROĞLU: AKP BELEDİYESİNDE KÜRTÇE MÜZİK YASAK

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece müzik yasak.  Gençler KPOP seviyor, yasak.  AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak.  Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara.  Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadelerini kullandı. 

Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na Aynur Doğan tepkisi! Kürtçe müzik yasak yalanını söylüyor, yalancı provakatör

ALPAY ÖZALAN'DAN SERT YANIT

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını hedef alarak şunları yazdı:

"Yurt dışında terörist elebaşının posteri önünde konser vermiş bir şarkıcının, konseri iptal edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürtçe müzik yasak." yalanını söylüyor. Kürtçe, özgürlüğe AK Parti ile kavuştu. Gerçekleri yüzüne çarpmaya devam edeceğiz yalancı provokatör! "

 

 

{TITLE_STRIP}"Pamuk eller cebe!" Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 500 bin TL tazminat ödeyecek!

{TITLE_STRIP}Alpay Özalan'dan Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! "İstediğini alamayınca mı vatansever oldu?"

{TITLE_STRIP}Hepsinin akıbeti belli! "Her sene yeni bir balon şişiriyorlar" diyen AK Parti Milletvekili Alpay Özalan CHP'li Kaya'ya seslendi!

{TITLE_STRIP}Alpay Özalan, Eren Bülbül skandalı yaşatan İmamoğlu'na ateş püskürdü! "Bilinçli yapılmış rezil taktik!"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT