Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na Aynur Doğan tepkisi! "Kürtçe müzik yasak" yalanını söylüyor, yalancı provakatör"

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs'ta yapılması planlanan Aynur Doğan konseri belediyeden yapılan açıklamayla iptal edilirken "Kürtçe müzik yasaklanıyor" yalanı ortaya atıldı. Aynur Doğan'ın ise geçmişte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser verdiği anlar sosyal medyada geniş yankı bulurken muhalefet cephesi ise Doğan'ı korumaya çalıştı.

Gece müzik yasak.

Gençler KPOP seviyor, yasak.

AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak.

Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara.

Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP.

Geceye Dar Hejiroke iyi gider…https://t.co/iQAo7lJh7L https://t.co/3Y4m5toa8U — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2022

KILIÇDAROĞLU: AKP BELEDİYESİNDE KÜRTÇE MÜZİK YASAK

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadelerini kullandı.

ALPAY ÖZALAN'DAN SERT YANIT

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını hedef alarak şunları yazdı:

"Yurt dışında terörist elebaşının posteri önünde konser vermiş bir şarkıcının, konseri iptal edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürtçe müzik yasak." yalanını söylüyor. Kürtçe, özgürlüğe AK Parti ile kavuştu. Gerçekleri yüzüne çarpmaya devam edeceğiz yalancı provokatör! "

Yurt dışında terörist elebaşının posteri önünde konser vermiş bir şarkıcının, konseri iptal edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürtçe müzik yasak." yalanını söylüyor.



Kürtçe, özgürlüğe AK Parti ile kavuştu. Gerçekleri yüzüne çarpmaya devam edeceğiz yalancı provokatör! @kilicdarogluk — Alpay Özalan ?? (@alpayozalan35) May 15, 2022

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