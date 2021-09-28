Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı Maaşları, ve İş İlanları

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı görev tanımı nedir, Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı ne iş yapar, Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı Tanımı;

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı; plastik kalıplarının çizimlerini yaparak, bu kalıpların işlenmesi için gerekli bilgisayar programlarını hazırlayıp, bilgisayar kontrollü makinelere aktarılmasını sağlayan ve uygun işleme makinelerinde kalıp imalatını gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı Maaşları

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı Ne İş Yapar?

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Bilgisayarla Çizim Yapmak,

f) Geometrik Çizimler Yapmak,

g) Görünüş Çıkarmak,

h) Yüzey Sembolleri ve Ölçülendirme Yapmak,

i) El Aletleri ile Talaşlı Üretim Yapmak,

j) Yardımcı Ekipmanlarla Üretim Yapmak,

k) Hidrolik Devre Çizmek ve Devre Kurmak,

l) Pnömatik Devre Çizmek ve Devre Kurmak,

m) Makinenin önleyici bakım ve kontrol işlemlerini yürütmek,

n) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik Enjeksiyon KalıpçısıMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı mesleğinin meslek kodu 8142.41 olarak belirlenmiştir



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