Plastik Enjeksiyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Enjeksiyon Sorumlusu Maaşları, ve İş İlanları

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu görev tanımı nedir, Plastik Enjeksiyon Sorumlusu ne iş yapar, Plastik Enjeksiyon Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Enjeksiyon Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu Tanımı;

Plastik ürünlerin İSG talimatları, çevre kuralları ve kalite standartlarına uygun olarak plastik ürün üretmek için ham madde hazırlama, kalıp bağlama, enjeksiyon hattı ile seri üretim yapma ve bununla ilgili gerekli kontrolleri yapma, ürünle ve üretim süreçleriyle ilgili kontrolleri yapma, üretim hatalarıyla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlama, üretim hattının önleyici bakım, onarım ve kontrol işlemlerini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Enjeksiyon Sorumlusu Maaşları

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu maaşı ortalama aylık 3.550 - TL’dir. En düşük Plastik Enjeksiyon Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Enjeksiyon Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu Ne İş Yapar?

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) İş organizasyonu yapmak

e) Hammaddeyi plastik mamul üretimine hazırlamak

f) Hammadde, boya ve katkı maddelerinin üretim alanına taşınmasını sağlamak

g) Hammadde, boya ve katkı maddelerini karıştırmak

h) Hammadde, boya ve katkı maddelerinin oluşturduğu karışımı fırınlamak, fırınlanmasını sağlamak,

i) Makineye kalıp bağlamak, Kalıbı üretime hazırlamak, Kalıba sıcak yolluk sistemini bağlamak

j) Makineyi manuel konuma getirmek

k) Kalıbı makineye yerleştirmek, kalıbı makineye sabitlemek

l) İtici ayarlarını yapmak, maça ayarlarını yapmak

m) Makine güvenlik kontrollerini yapmak

n) Soğutma sularını bağlamak

o) Çiller sistemini kontrol etmek

p) Makineyi üretime hazırlamak, makine rezistans ısılarını açmak

q) Mengene hassas ayarlarını yapmak,

r) Hammadde, boya ve katkı maddelerinin makineye yüklenmesini sağlamak, Makinede seri üretim yapmak, makineye yeni ürüne ait değerleri girmek, makine mevcut ürün değerleri seçmek (çağırmak)

s) Makineyi devreye almak, ürünün periyodik ara kontrollerini yapmak

t) Yarı otomatik üretim yapmak

u) Ürün ambalajlaması kontrollerini yapmak

v) Makineyi devreden çıkarmak, kalıbı sökmek, sıcak yolluk sistemini sökmek

w) Makinenin önleyici bakım ve kontrol işlemlerini yürütmek

x) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik Enjeksiyon SorumlusuMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Enjeksiyon Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 8142.27 olarak belirlenmiştir



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