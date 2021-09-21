Plastik Mamuller İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Mamuller İmal İşçisi Maaşları, Plastik Mamuller İmal İşçisi İş İlanları

Plastik Mamuller İmal İşçisi görev tanımı nedir, Plastik Mamuller İmal İşçisi ne iş yapar, Plastik Mamuller İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Mamuller İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Mamuller İmal İşçisi Tanımı;

Tabela, torba, gözlük çerçevesi, işaret levhası, uçak parçaları ve pencere tente ve panjurları gibi lastik eşyaları imal eden kişidir

Plastik Mamuller İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Mamuller İmal İşçisi Maaşları

Plastik Mamuller İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.800,00- TL’dir. En düşük Plastik Mamuller İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Mamuller İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Plastik Mamuller İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okulu mezunu olunması gerekmektedir.

Plastik Mamuller İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Plastik Mamuller İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plastik levha üzerine kesilecek yerleri işaretlemek,

b) Şerit veya dairevi testere kullanarak plastik levhayı işaretli yerlerinden kesmek,

c) Kesilen plastik levhaya şekil vermek için ocakta yumuşatıp modele göre kalıplamak,

d) Dairevi testere, freze tezgahı, elektrikli bıçkı ve torna tezgahını kullanarak parçaları kesip, deler ve tesviye etmek,

e) Kesilen parçaları zamk, mandal ve diğer tespit malzemeleri kullanarak alıştırır ve monte etmek,

f) Portatif taşlama ve Perdahlama makinesi kullanarak parçaları taşlayıp perdahlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik Mamuller İmal İşçisiMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Mamuller İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Mamuller İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8142.09 olarak belirlenmiştir



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