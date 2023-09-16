Polis Akademisi 500 öğrenci alımı yapacak! Başvuru şartları ve istenen evraklar neler! İşte detaylar

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki PAEM Müdürlüğüne 500 öğrenci alınacak. ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2022 ve 2023 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az (75.000) ve üzeri puan alanlar başvuru yapabilecek.

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Örgün eğitim veren aşağıda tabloda belirtilen (en az dört (4) yıl süreli) Fakülte/Bölümlerden mezun olmak,

2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Hamile olmamak,

Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak şartları aranır.

PAEM’e başvuran adaylar yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILMADAN YAPILACAKTIR

UYARI: Bakanlık Makam oluru ile “Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar, ayrı ayrı olmak üzere ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının sekiz katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağırılır.” hükmüne istinaden 2023 Yılı 6. Dönem PAEM Lisans Mezunu Adayların Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar, 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 22 Eylül 2023 Cuma Günü saat 17.00’a kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

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