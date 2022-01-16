Pozitif Sayı ne demek, TDK'ya göre Pozitif Sayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pozitif sayı ne demek? Pozitif sayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pozitif sayı kelimesi. Peki pozitif sayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pozitif sayı nedir, pozitif sayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POZİTİF SAYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pozitif sayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pozitif sayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Artı sayı

