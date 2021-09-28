Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Pres Tezgahı Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) görev tanımı nedir, Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) ne iş yapar, Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) Tanımı;

Metali ve metal levhaları çeşitli tip kalıplar arasında sıkıştırarak keserek şekillendiren elektrik gücü ile çalışan bir pres tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) Maaşları

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) maaşı ortalama aylık 3.750 - TL’dir. En düşük Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) Ne İş Yapar?

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işin teknik resim ve ölçülerini incelemek,

b) İşin ölçülerine göre kullanacağı alt ve üst kalıp parçalarını seçmek,

c) Seçtiği kalıp parçalarını tezgahın üzerine takmak ve ayarlarını yaparak sabitleştirmek,

d) Tezgahın çalışma ayarlarını yapmak ve tezgahı çalıştırmak,

e) Metali alt kalıp üzerine yerleştirmek,

f) Pedala veya hareket düğmelerine basarak üst kalıbı metal üzerine indirmek ve metalin alt ve üst kalıp arasında kalarak keserek şekillenmesini sağlamak,

g) Şekillenen metali kalıp parçaları arasından çıkarmak için üst kalıbı yukarıya kaldırmak,

h) Şekillenen metali alt kalıp üzerinden almak ve kontrol etmek,

i) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapabilmek,

j) Kullanılan tezgahın tipine ve şekillenen metalin cinsine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) mesleğinin meslek kodu 7223.63 olarak belirlenmiştir



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