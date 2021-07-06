Prof. Dr. Güner Sönmez'den aşı paylaşımı: Büyük resmi gördüm aşı olmayacağım derseniz...

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemini vurgulayan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlere otopsi yapılıp yayınlandığını, aşılarda Faz 3 çalışmalarının bitip paylaşıldığını; Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kendi geliştirdikleri koronavirüs aşısını olmaları üzerinden aylar geçtiğini ve şu ana dek dünya üzerinde 3.25 milyar doz aşı yapıldığını belirten Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez aşı olmamakta diretenleri ti'ye aldı.

Salgına ilişkin bazı detayları sıralayan Sönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Covid nedeniyle ölenlere otopsiler yapıldı ve yayınlandı.

*Faz 3 bitti ve yayınlandı.

*Uğur Şahin ve Özlem Türeci kendi buldukları aşıyı olalı aylar oldu.

*Dünyada şimdiye kadar 3.25 milyar doz aşı yapıldı.

*Yine de büyük resmi gördüm aşı olmayacağım derseniz siz bilirsiniz.

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